Мальта визнала українські цифрові COVID-сертифікати вакцинації

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Уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати про вакцинацію, що значно полегшує вʼїзд на територію країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України», — зазначив міністр.