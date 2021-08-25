Мальта визнала українські цифрові COVID-сертифікати вакцинації
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Уряд Мальти визнав українські цифрові COVID-сертифікати про вакцинацію, що значно полегшує вʼїзд на територію країни.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України», — зазначив міністр.
- COVID-сертифікат — це документ, який підтверджує вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат в Україні видається як паперовий, так і електронний — в додатку «Дія». Зараз COVID-сертифікат в «Дії» поки доступний користувачам iOS.
- 4 серпня стало відомо, що Європейський союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським.