У Білорусі шкільний вчитель отримав півтора року колонії за критику Лукашенка

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Білорусі вчитель гімназії міста Сморгонь Андрій Петровський отримав півтора року колонії за «наклеп на президента». Він показав учням опозиційне відео з критикою Олександра Лукашенка.

Про це пише правозахисний центр «Вясна».

Вирок оголосив Сморгоньський районний суд 25 серпня. Петровського визнали винним за ч. 1 ст. 367 КК РБ (наклеп на президента). Сам вчитель свою провину не визнав.

Петровський працював учителем історії та суспільствознавства у місцевій гімназії. У березні 2021 року він показав 11-річним школярам на уроці відео під назвою «Конституція пішла на проституцію!», де був зображений логотип опозиційного Telegram-каналу NEXTA.

У цьому відео була критика Лукашенка, якого називали кривавим диктатором. Білоруські правоохоронці вважали, що на відео містить «завідомо неправдиву інформацію, яка ганьбить президента».

Під час показу відео на уроці був присутній син місцевого чиновника, який зняв це на мобільний телефон і оприлюднив у «сімейному чаті». Після цього вчителя звільнили.

Сам Петровський зазначав, що претензії до нього були і раніше. Зокрема він був єдиним, хто не вступив до офіційної профспілки, а також організував у школі «кімнату історії», де були білоруські опозиційні політики-націоналісти та біло-червоно-білий прапор.