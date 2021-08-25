Звіт ОБСЄ: На окупованому Донбасі 102 одиниці озброєння розміщені з порушеннями

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Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 102 одиниці озброєння. Уся техніка розміщена з порушеннями ліній відведення.

Про це з посиланням на звіт ОБСЄ повідомляє пресслужба ООС.

Дванадцять одиниць техніки розміщені з порушенням лінії відведення, а 73 — поза межами виділених місць зберігання. Ще 17 перебувають у зоні безпеки.

Зокрема, на полігоні поблизу Міусинська з порушенням лінії відведення розмістили три одиниці ракетних систем залпового вогню, а поза межами виділених місць зберігання перебувають 14 танків, 10 самохідних і 11 причіпних гаубиць.

Поблизу Садового спостерігачі зафіксували девʼять РСЗВ, а на полігоні поблизу населеного пункту Тернове — 21 танк і 17 самохідних гаубиць.

Крім того, патрулі та безпілотники місії ОБСЄ зафіксували озброєння, яке розміщене в зоні безпеки в житлових районах населених пунктах Калинове, Брянка та поблизу населених пунктів Кам’янка, Старобешеве, Новомихайлівка, Мар’янівка.

В ОБСЄ припускають, що це може свідчити про ймовірне створення російськими окупаційними військами маневрових броньованих груп, перевірку резерву і ротацію особового складу.