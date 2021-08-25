Росія знову збирається долучити до ТКГ «експертку» бойовиків Пирогову. Україна називає це спробою зірвати консультації

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ksietta / YouTube

Російська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу за менш ніж добу до початку засідання повідомила, що залучила до роботи Майю Пирогову — в Україні її засудили за терористичну діяльність. Українська делегація розглядає це як свідому спробу зірвати консультації і заявляє, що не буде проводити засідання із терористами.

Про це українська делегація повідомила у Facebook у середу, 25 серпня.

Україна наголошує, що у такий спосіб російська делегація намагається перекласти свою відповідальність за зрив обміну особами, що утримуються у зв’язку із конфліктом та розблокування роботи КПВВ зі сторони бойовиків. Українська делегація зазначає, що спроби розпочати перемовини із Пироговою у складі делегації є марними.

Росіяни не вперше залучають до перемовин щодо Донбасу Майю Пирогову. Україна відмовляється від таких перемовин і вимагає від ОБСЄ виключити її зі складу делегації. У 2018 році суд у Чернівцях заочно засудив Пирогову до 10 років позбавлення волі за створення терористичної організації «ДНР». Бойовики називають її журналістом, блогером і волонтером. Свого часу Пирогова керувала «міністерством інформаційної політики ДНР».