Частину України накриють грози: синоптики оголосили штормове попередження

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Pixabay / Thorsten Frenzel

У середу, 25 серпня, синоптики оголосили штормове попередження в низці областей України. Київ теж накриє гроза з дощем.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

За прогнозом синоптиків, грози пройдуть удень у північних, Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях (І рівень небезпечності, жовтий).

Дощі очікуються вдень у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Водночас у Луганській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.