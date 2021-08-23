Зеленський: Від початку окупації Криму Росія утричі збільшила військову присутність на півострові
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російська Федерація перетворила Крим, який був гарантією регіональної стабільності, на військову базу — зокрема втричі збільшила військову присутність у Криму від початку окупації.
Про це Володимир Зеленський заявив під час відкриття саміту «Кримської платформи», який транслює ОП.
«Український Крим був гарантією регіональної стабільності, і зараз це, можна сказати, порохова діжка. Від початку окупації Москва втричі збільшила свою військову присутність на нашому українському півострові. Із всесвітньо відомого курорту сьогодні Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого розширення впливу Російської Федерації на регіон Чорного моря», — сказав президент України.
Він наголосив, що без збереження належної безпеки в Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим.
«Ми свідомі того, що наодинці наша незалежна країна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, зокрема підтримка питання деокупації українського півострова», — додав глава держави.
Зеленський також зазначив, що «окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, принцип територіальної цілісності і недоторканності кордонів».
«Нашу територію анексувала одна із держав-гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, одна з держав-членів Ради безпеки ООН», — наголосив президент.
Він також зауважив, що співачка Джамала, яка відкрила саміт «Кримської платформи», своєю піснею «1944» нагадала про трагічні події , коли з Криму депортували понад 200 тисяч людей.
За словами президента, «Кримська платформа» починає зворотний відлік часу до звільнення українського півострова.
- «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Після російської окупації Криму на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».