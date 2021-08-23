Зеленський: Від початку окупації Криму Росія утричі збільшила військову присутність на півострові

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Російська Федерація перетворила Крим, який був гарантією регіональної стабільності, на військову базу — зокрема втричі збільшила військову присутність у Криму від початку окупації.

Про це Володимир Зеленський заявив під час відкриття саміту «Кримської платформи», який транслює ОП.

«Український Крим був гарантією регіональної стабільності, і зараз це, можна сказати, порохова діжка. Від початку окупації Москва втричі збільшила свою військову присутність на нашому українському півострові. Із всесвітньо відомого курорту сьогодні Крим перетворився на військову базу, став плацдармом для подальшого розширення впливу Російської Федерації на регіон Чорного моря», — сказав президент України.

Він наголосив, що без збереження належної безпеки в Чорному морі нам навряд чи вдасться повернути Крим.

«Ми свідомі того, що наодинці наша незалежна країна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, зокрема підтримка питання деокупації українського півострова», — додав глава держави.

Зеленський також зазначив, що «окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки, принцип територіальної цілісності і недоторканності кордонів».

«Нашу територію анексувала одна із держав-гарантів безпеки України згідно з Будапештським меморандумом, одна з держав-членів Ради безпеки ООН», — наголосив президент.

Він також зауважив, що співачка Джамала, яка відкрила саміт «Кримської платформи», своєю піснею «1944» нагадала про трагічні події , коли з Криму депортували понад 200 тисяч людей.

За словами президента, «Кримська платформа» починає зворотний відлік часу до звільнення українського півострова.