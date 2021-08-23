Ми починаємо зворотний відлік деокупації Криму. Зеленський відкрив саміт «Кримської платформи»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відкрив перший саміт «Кримської платформи» у Києві та подякував усім учасникам заходу.

Звернення глави держави транслює пресслужба Офісу президента у соціальних медіа.

«Сьогодні, 23 серпня 2021 року, відбувається дуже знакова подія, перша з часів окупації українського Криму, яка піднімає питання його повернення Україні. Зараз це питання на часі і ми повинні його вирішити», — зазначив Зеленський та наголосив, що у саміті беруть участь 46 делегацій з різних країн світу.

За словами Зеленського, після окупації Росією Криму півострів перетворився на територію, де системно порушуються права та свободи людини і жодна країна світу не убезпечена від таких дій РФ.

«Україна і я особисто робитиму все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі можливі політичні, юридичні, насамперед дипломатичні засоби», — зазначив президент та нагадав про ухвалення закону про корінні народи задля збереження кримських татар, караїмів та кримчаків.

«Ми не проводимо саміт заради саміту. Питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного ще на сім років», — наголосив глава держави.

За словами президента, «Кримська платформа» починає зворотний відлік часу до звільнення українського півострова.

«І цілком можливо, що 23 серпня 2021 року стане початком деокупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь. Окупація Криму почалась в Москві, а деокупацію ми розпочнемо в Києві», — наголосив Володимир Зеленський.

Для участі в саміті прибули 14 глав держав, урядів та ЄС, а саме Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Грузії, Словенії, Хорватії, Швеції, Фінляндії та президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Участь у саміті також підтвердили глави парламентів Швейцарії і Чехії, а також 17 міністрів і заступників міністрів (Австрія, Албанія, Болгарія, Велика Британія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Португалія, США, Туреччина, Франція, Чорногорія).

На рівні послів на саміті представлені Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Бельгія, Греція, Ісландія і Данія.

Зустріч триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкрила українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «1944». Також учасники обговорять проблеми деокупації півострова в рамках панельних дискусій.