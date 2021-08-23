На Донбасі загинув український військовий

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У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня один український військовий помер від вогнепального поранення. За добу російські гібридні сили п’ять разів порушили умови перемир’я, три з яких були пов’язані з обстрілами.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Вони обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, в районі населеного пункту Піски.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

А в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.