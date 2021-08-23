На Донбасі загинув український військовий
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / СБУ
У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня один український військовий помер від вогнепального поранення. За добу російські гібридні сили п’ять разів порушили умови перемир’я, три з яких були пов’язані з обстрілами.
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
Вони обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, в районі населеного пункту Піски.
Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
А в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й надалі попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували понад дві тисячі обстрілів, загинули більше 50 військових, близько 200 — поранені.