Зеленський пообіцяв помилувати десятки засуджених ветеранів АТО і ООС

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський пообіцяв помилувати засуджених ветеранів, які воювали на Донбасі, після висновків новоствореної консультативної ради забезпечення прав і свобод захисників України.

Про це він заявив на волонтерському і ветеранському форумі, передає «Інтерфакс-Україна».

«У 2014 році початок російської агресії показав не тільки слабкі місця нашої армії, але і прогалини нашого законодавства. Через них тисячі громадян України, які стали на захист незалежності України, на захист нашого суверенітету тепер самі вимагають захисту в правовому полі [...]. Сьогодні вперше за ці роки ми активно опрацьовуємо питання помилування десятків засуджених ветеранів», — сказав Зеленський.

Президент також заявив, що в цьому році статус учасника бойових дій отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО. Крім цього, близько півтисячі ветеранів війни та членів сімей загиблих отримають цього року грошову компенсацію.

Як повідомляє Мінрегіон, на цьому форумі 30 сімей ветеранів з різних регіонів отримали ключі від квартир.