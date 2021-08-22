Меркель хоче провести саміт «нормандського формату» на найвищому політичному рівні

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Пресслужба президента України

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоче провести зустріч у «нормандському форматі» на рівні президентів.

Про це вона повідомила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Я хотіла б також провести зустріч іще раз на рівні президентів, на найвищому політичному рівні, й запросити і російського, і французького, і українського президентів. Для цього ми зможемо розробити хороший порядок денний», — сказала Меркель.

Втім вона закликала не відкидати «мінський формат», оскільки він має бути використаний попри те, що призвів «до незадовільного стану».

«Я підтримую цей формат, бо ним можна скористатись як майданчиком для перемовин, хоча баланс незадовільний. Я про це чесно кажу», — наголосила канцлер Німеччини, відповідаючи на питання щодо проблеми реалізації Мінських домовленостей.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна, Німеччина та Франція повинні мати консолідовану позицію щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.