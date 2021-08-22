Головнокомандувач Залужний: ЗСУ повинні бути готові до наступу для звільнення Донбасу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що армія повинна розвиватися і вдосконалювати тактику для ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій країни.
Про це заявив під час на «Форумі 30».
«ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування - навіть у таких умовах, які сьогодні є, для мінімізації втрат, і найголовніше — підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій», — сказав Залужний.
Він також зазначив, що Україна повинна бути готова до повномасштабного вторгнення військ Росії і держава повинна зробити все, щоб ЗСУ могли захистити країну. Також Залужний вважає важливим, щоб суспільство не забувало, що йде війна, і не відокремлювати себе від ветеранів та волонтерів.
- 9 серпня Зеленський провів ротацію в ЗСУ. Він призначив нових командувачів Повітряними силами, Десантно-штурмовими військами і командувачів в зоні ООС. Президент замінив також начальника Генерального штабу ЗСУ та командувача Операцією обʼєднаних сил.