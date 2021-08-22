Головнокомандувач Залужний: ЗСУ повинні бути готові до наступу для звільнення Донбасу

Новини

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що армія повинна розвиватися і вдосконалювати тактику для ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій країни.

Про це заявив під час на «Форумі 30».

«ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування - навіть у таких умовах, які сьогодні є, для мінімізації втрат, і найголовніше — підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій», — сказав Залужний.

Він також зазначив, що Україна повинна бути готова до повномасштабного вторгнення військ Росії і держава повинна зробити все, щоб ЗСУ могли захистити країну. Також Залужний вважає важливим, щоб суспільство не забувало, що йде війна, і не відокремлювати себе від ветеранів та волонтерів.