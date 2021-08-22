У Мексиці пронісся ураган «Грейс». Швидкість вітру сягнула 200 км/год

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Штат Веракрус на узбережжі Мексиканської затоки накрив ураган «Грейс». Негода принесла за собою потужну повінь, зсуви грунту та відключення електроенергії. За попередніми даними, у результаті погодных умов загинули щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ураган обрушився на північну частину штату близько першої ночі, а пориви вітру сягали 200 км/год.

Губернатор штату Веракрус Куітлауак Гарсія підтвердив факт загибелі восьми людей, шестеро з яких були членами однієї сімʼї. За його словами, багато людей відмовилися від евакуації з зон підвищеного ризику.

У результаті урагану в Мексиці без електроенергії залишилися 565 тисяч споживачів, найбільше у штаті Веракрус. Міжнародний аеропорт Мехіко повідомив, що деякі рейси були скасовані через негоду.

Національний центр США стеження за ураганами (NHC) повідомив про посилення урагану «Грейс» до третьої категорії за п’ятиступеневою шкалою Саффіра-Сімпсона. Пʼяту, найнебезпечнішу категорію, присвоюють ураганам зі швидкістю вітру понад 250 км/год.