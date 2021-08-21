Під Офісом президента облаштували дитячий майданчик за мотивами робіт художниці Марії Примаченко

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Пресслужба Офісу президента України

Під Офісом президента у Києві відкрився ігровий артпростір, об’єкти якого створено за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Артмайданчик орієнтований як на дітей, так і на дорослих і доступний для людей з обмеженими можливостями. Його створив Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) у співпраці з Благодійним фондом «Творча спадщина родини Марії Примаченко».

В ОП зауважили, що роботи Марії Примаченко були обрані тому, що вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Також у творчості художниці фахівці-мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття, адже кожен її образ унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх.

Арт-майданчик біля Офісу президента працюватиме з серпня 2021 року й протягом осені. Зазначається, що державні кошти на облаштування локації не використовувалися. «Було знайдено меценатів, а також компанію, яка займається виробництвом дитячих майданчиків, яка й реалізувала проєкт», — йдеться у повідомленні.