COVID-сертифікати стали доступними в «Дії» для користувачів iOS

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що COVID-сертифікати у додатку «Дія» вже доступні на iOS. Міністр Михайло Федоров випустив відеоінструкцію, як створити сертифікат.

Для початку потрібно оновити додаток «Дія» до останньої версії. Далі в меню «Послуги» обрати «COVID-сертифікати», натиснути «Отримати сертифікат» і після того підписати заявку за допомогою електронного підпису («Дія.Підпис»), який можна легко створити в додатку за наявності в ньому закордонного паспорта або ID-карти.

Відомство нагадує, що сертифікат доступний тільки після повної вакцинації.