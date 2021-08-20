COVID-сертифікати стали доступними в «Дії» для користувачів iOS
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що COVID-сертифікати у додатку «Дія» вже доступні на iOS. Міністр Михайло Федоров випустив відеоінструкцію, як створити сертифікат.
Для початку потрібно оновити додаток «Дія» до останньої версії. Далі в меню «Послуги» обрати «COVID-сертифікати», натиснути «Отримати сертифікат» і після того підписати заявку за допомогою електронного підпису («Дія.Підпис»), який можна легко створити в додатку за наявності в ньому закордонного паспорта або ID-карти.
Відомство нагадує, що сертифікат доступний тільки після повної вакцинації.
- У четвер стало відомо, що Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. При цьому Міністерство охорони здоровʼя видає міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу (з ним теж можна подорожувати).