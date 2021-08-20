Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Що вона передбачає
- Автор:
- Костя Войтенко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Раніше її ухвалили Рада нацбезпеки та оборони і Кабінет міністрів.
Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомила пресслужба глави держави.
Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати.
На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.
Серед пріоритетів розвитку Стратегія визначає:
- технічне переоснащення науково-виробничої бази;
- впровадження новітніх технологій;
- створення ракетно-космічної техніки;
- створення високоточних засобів ураження;
- створення засобів радіоелектронної боротьби;
- створення систем протиповітряної оборони;
- створення військового суднобудування та вертольотобудування.
Відкрита частина Стратегії розвитку ОПК — за цим посиланням.
Стратегію реалізовуватимуть у три етапи. На першому етапі (2021—2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу.
Другий етап (2023—2024 роки) передбачає реалізацію проєктів і планів розвитку оборонних підприємств.
На третьому етапі (2025—2030 роки) — освоєння нових технологій, які повинні знизити обсяги імпортної продукції в ОПК.
В документі також передбачено, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості повинно щорічно публічно звітувати про стан реалізації Стратегії.