Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Що вона передбачає

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Раніше її ухвалили Рада нацбезпеки та оборони і Кабінет міністрів.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомила пресслужба глави держави.

Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати.

На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.

Серед пріоритетів розвитку Стратегія визначає:

технічне переоснащення науково-виробничої бази;

впровадження новітніх технологій;

створення ракетно-космічної техніки;

створення високоточних засобів ураження;

створення засобів радіоелектронної боротьби;

створення систем протиповітряної оборони;

створення військового суднобудування та вертольотобудування.

Відкрита частина Стратегії розвитку ОПК — за цим посиланням.

Стратегію реалізовуватимуть у три етапи. На першому етапі (2021—2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу.

Другий етап (2023—2024 роки) передбачає реалізацію проєктів і планів розвитку оборонних підприємств.

На третьому етапі (2025—2030 роки) — освоєння нових технологій, які повинні знизити обсяги імпортної продукції в ОПК.

В документі також передбачено, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості повинно щорічно публічно звітувати про стан реалізації Стратегії.