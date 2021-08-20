У саміті перших леді у Києві візьмуть участь 11 гостей

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President Of Ukraine / Flickr

В установчому Київському саміті перших леді та джентльменів у Києві 23 серпня візьмуть участь 11 осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в саміті перших леді та джентльменів у Києві візьмуть участь 11 представників з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербії, Хорватії, а також дружина президента Європейської Ради та перша леді України.

З огляду на карантинні обмеження у світі частина гостей буде присутня в Україні фізично, а дехто — приєднається до заходу онлайн, додав міністр.

Серед учасників саміту будуть й автор книги «Чорний лебідь» Нассім Ніколас Талеб та афганська кінорежисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала разом із сімʼєю з Афганістану.

Як повідомила ініціаторка саміту перша леді України Олена Зеленська, темою заходу буде «Мʼяка сила в новій реальності».

«Що таке нова реальність? Зрозуміло, що ми живемо всі зараз у світі, який переживає коронавірусну кризу, і наш світ змінився. Змінилося суспільство, змінилися звʼязки між суспільствами, між країнами. Деякі механізми, до яких ми звикли, вже не працюють, (...), і ми маємо зрозуміти, як жити далі. Простими словами, ми маємо створити нову систему координат і навчитися в ній жити. Саме цим темам буде присвячений наш саміт», — сказала Зеленська.

Вона зазначила, що перші леді також поділяться досвідом, проєктами у сфері охорони здоровʼя, освіти й обговорять рівні можливості в нових умовах. За словами Зеленської, для того, щоб посилити саміт, було запрошено експертів із різних країн і різних сфер.

Зеленська також зазначила, що за результатами саміту буде підписано декларацію про обʼєднання зусиль у сфері гуманітарної політики, і вона буде відкритою для підписання.