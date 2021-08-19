Іспанія не пустила до свого порту військові кораблі Росії

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Пресслужба президента Російської Федерації

Іспанія не пустила до порту Сеути російські військові кораблі.

Про це пише іспанське видання El Confidencial.

18 серпня до порту Сеути для дозаправки і поповнення запасів мали зайти великий протичовновий корабель РФ «Віцеадмірал Кулаков» і судно забезпечення «Алтай».

Зупинку схвалив Генеральний штаб Військово-морського флоту Іспанії, проте згідно з іспанським законодавством захід у порти іноземних військових кораблів має узгодити й Міністерство закордонних справ.

За даними джерел журналістів, Росія направила запит про зупинку кораблів ще на початку літа. Іспанське МЗС у відповідь запросило додаткову інформацію, зокрема про їхні маршрути після заходу до Сеути.

Журналісти зазначають, що Росія вважає маршрути своїх кораблів секретом і запитувану інформацію не надала. Після цього МЗС Іспанії вирішило не санкціонувати зупинку кораблів.

Іспанський журналіст Ігнасіо Реєс, який спеціалізується на військовій тематиці, у бесіді з Deutsche Welle нагадав, що судна ВМС Росії зупинялися в Сеуті в останні десятиліття досить регулярно. Ці візити викликали критику з боку союзників Іспанії по НАТО та Євросоюзу. Так, Європарламент попросив іспанський уряд пояснити, наскільки його «гостинність» щодо росіян узгоджується з санкціями ЄС, накладеними за анексію Криму.

Також незгоду із заходом російських кораблів неодноразово висловлювала Велика Британія, оскільки неподалік Сеути розташована її військово-морська база в Гібралтарі. Лондон вважає, що російський флот може використовувати свою стоянку для збору інформації про британську базу.