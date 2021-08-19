«Не очікую подарунків». Зеленський розповів про свої сподівання щодо візиту Меркель в Україну після зустрічі з президентом Росії

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Офіс Президента / Telegram

Президент Володимир Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту в Росію привезе до Києва гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це він заявив в інтервʼю журналістам The Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» та «Новая газета».

«Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель і Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, який транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС», — сказав Зеленський, цитує Офіс президента.

Глава держави запевнив, що не бачить проблеми в тому, що Меркель перед візитом до Києва відвідає Москву.

Водночас Зеленський розкритикував підхід канцлера Німеччини у відносинах із Росією.

«Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, це аж занадто м’яко», — наголосив український президент.

За даними Федерального уряду Німеччини, Меркель відвідає Україну 22 серпня — вона візьме участь у покладанні вінків до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього Зеленський збирається нагородити канцлера «Орденом свободи».

Окрім переговорів із президентом, Меркель проведе зустріч із премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

Попередньо, після всіх зустрічей канцлер збирається повернутися до Німеччини, а на саміт «Кримська платформа» залишиться міністр закордонних справ Хайко Маас.