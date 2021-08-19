CNN: Росія проводить нові випробування ядерної ракети «Буревісник», з якою повʼязують вибух під Сєверодвінськом

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Пресслужба президента Російської Федерації

На російському архіпелазі Нова Земля, ймовірно, готуються до нових випробувань крилатої ракети «Буревісник» з ядерною енергетичною установкою.

Про це повідомляє CNN з посиланням на супутникові знімки компанії Capella Space.

Журналісти отримали знімки, зроблені 16 серпня в районі закритого пускового майданчика в Паньково. Джерела в американській владі вважають, що там тривають нові випробування «Буревісника». Фахівці кілька місяців спостерігали за полігоном і помітили там велику активність.

Кораблі кілька разів доставляли вантажі на полігон, після чого на ньому побудували велике екологічне сховище, імовірно, для захисту ракет і бригад військових. Коли сховище прибрали, то на стартовому майданчику зʼявився великий обʼєкт — ймовірно, це пускова установка.

Експерт з ядерної зброї Джеффрі Льюїс розповів, що ракета «Буревісник» може бути дуже небезпечною для навколишнього середовища і здоровʼя людей, тому експерти називають ракету «літаючим Чорнобилем». Наявність сховища під час монтажу установки частково може це підтверджувати.

Видання пише, що російські моряки отримали попередження «про небезпечні операції» в районі полігону, які пройдуть з 15 до 20 серпня.