Львівʼянин викупив на чорному ринку унікальну сокиру з тризубом та подарував її Національному музею історії України

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Національний музей історії України до Дня Незалежності отримає в подарунок унікальну залізну сокиру з тризубом (Х—ХІІІ століття), яку хотіли викупити росіяни.

Про це йдеться на сайті музею.

Знахідку врятував від так званих чорних археологів львів’янин Тарас Хмеловський, який уже кілька років підтримує дослідження Інституту археології НАН України. Від науковців він дізнався про унікальну сокиру, яка потрапила на чорний ринок старожитностей і могла бути вивезена за кордон.

Єдиним виходом було викупити сокиру на аукціоні, що і зробив львів’янин, а пізніше оплатив й реставрацію артефакту.

«Форма цього екземпляра, вочевидь, місцева, аналоги її відомі та датуються доволі широким часовим періодом Х—ХІІІ століть. Проте мотив орнаменту рідкісний, якщо не сказати — унікальний. За окремими елементами, з яких складається орнамент, його можна датувати в межах вужчого часу, від кінця Х до початку ХІ століть. Цьому відповідає й інкрустація тризубом, іконографія якого датується періодом княжіння Володимира Святославича», — говорить гендиректор музею Федір Андрощук.

Наразі невідомо, скільки грошей витратив Хмеловський для викупу та реставрації знахідки, однак на сайті аукціону вказана ціна лота — 40,2 тисячі гривень.

Артефакт знайшли на території Чернігівської області у 2019 році, і росіяни практично одразу внесли її у свій реєстр та хотіли купити, але угода зірвалася.

Передавання сокири відбудеться 21 серпня о 16:00 у будівлі Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2). Найближчим часом музей планує експонувати сокиру, щоб артефакт міг побачити кожен відвідувач.