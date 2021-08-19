В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на п’ятницю: Грозові дощі очікуються на південному сході
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНІАН
У п’ятницю, 20 серпня, через проходження атмосферного фронту циклону Luciano в південно-східній частині України, а також у Харківській та Полтавській областях очікуються грозові дощі.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За прогнозом синоптиків, на півдні та сході вдень подекуди можливі град і шквали 15—20 м/с. У зв’язку з цим оголошено штормове попередження (I рівень небезпечності).
На решті території в Укргідрометцентрі опадів не прогнозують, вітер переважно північний, 7—12 м/с.
Температура повітря вночі +12...+17 °С, удень +23...+28 °С, у східних областях — до +31 °С.
- На початку тижня синоптики попереджали, що в Україні очікується похолодання через атмосферний фронт, який пройде територією країни із заходу на схід.