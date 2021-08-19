У Кабміні проведуть зустріч зі ЗМІ перед введенням мораторію на рекламу ліків

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Володимир Зеленський 18 серпня увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України, яке пропонує тимчасово заборонити будь-яку рекламу лікарських засобів для «мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я».

Відтак уряду пропонують до 1 січня 2024 року встановити мораторій на рекламу лікарських засобів у теле- й радіопередачах та у ЗМІ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що перед запровадженням таких норм Кабмін проведе розмову з медійниками.

«Я, як колишній медійник, прекрасно розумію, що ця реклама — 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Саме тому Міністерство культури і інформаційної політики найближчим часом ініціює зустріч медійників з МОЗ та РНБО, щоб почути думку самих медійників», — зазначив колишній гендиректор «1+1 media» та чинний урядовець.

Він пояснив, що бізнес повинен бути соціально відповідальним, а «самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні».

«Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є, і він буде використаний ефективно. У діалозі з представниками медіакомпаній знайдемо шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат», — резюмував Ткаченко.