У Кабміні проведуть зустріч зі ЗМІ перед введенням мораторію на рекламу ліків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Володимир Зеленський 18 серпня увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України, яке пропонує тимчасово заборонити будь-яку рекламу лікарських засобів для «мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я».
Відтак уряду пропонують до 1 січня 2024 року встановити мораторій на рекламу лікарських засобів у теле- й радіопередачах та у ЗМІ.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що перед запровадженням таких норм Кабмін проведе розмову з медійниками.
«Я, як колишній медійник, прекрасно розумію, що ця реклама — 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Саме тому Міністерство культури і інформаційної політики найближчим часом ініціює зустріч медійників з МОЗ та РНБО, щоб почути думку самих медійників», — зазначив колишній гендиректор «1+1 media» та чинний урядовець.
Він пояснив, що бізнес повинен бути соціально відповідальним, а «самолікування до відповідальності немає жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні».
«Розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути введений до 1 січня 2024 року. Перехідний час є, і він буде використаний ефективно. У діалозі з представниками медіакомпаній знайдемо шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат», — резюмував Ткаченко.
- 6 серпня Зеленський підписав закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років. Зокрема, йдеться про онлайн-купівлю медичних препаратів.
- У 1990-х Олександр Ткаченко був заступником генерального продюсера каналу «1+1», де створив «Телевізійну службу новин», відому зараз як ТСН. Із серпня 2008 року він очолив групу «1+1 media». До парламенту девʼятого скликання Олександр Ткаченко потрапив у 2019 році за списком партії «Слуга народу». Після обрання народним депутатом склав повноваження керівника холдингу «1+1».
- 4 червня 2020 року Ткаченка призначили на посаду міністра культури та інформаційної політики України.