WSJ: Двоє американських чиновників в Німеччині поскаржилися на «гаванський синдром»

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У Німеччині двоє американських чиновників звернулися по медичну допомогу через симптоми, характерні для так званого гаванського синдрому.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських дипломатів.

Чиновники скаржилися на нудоту, сильні головні болі, біль у вухах, втому, безсоння і нездатність працювати. В яких саме структурах працюють ці чиновники — дипломати не уточнили, але відомо, що посольство США в Німеччині проводить внутрішнє розслідування.

WSJ зазначає, що це перші випадки «гаванського синдрому», зафіксовані у країні НАТО. При цьому подібні інциденти вже фіксували серед американських службовців в інших європейських країнах. Серед постраждалих — переважно співробітники розвідки або дипломати, які працюють над повʼязаними із Росією питаннями, такими як кібербезпека і політичне втручання.