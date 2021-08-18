WSJ: Двоє американських чиновників в Німеччині поскаржилися на «гаванський синдром»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Німеччині двоє американських чиновників звернулися по медичну допомогу через симптоми, характерні для так званого гаванського синдрому.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських дипломатів.
Чиновники скаржилися на нудоту, сильні головні болі, біль у вухах, втому, безсоння і нездатність працювати. В яких саме структурах працюють ці чиновники — дипломати не уточнили, але відомо, що посольство США в Німеччині проводить внутрішнє розслідування.
WSJ зазначає, що це перші випадки «гаванського синдрому», зафіксовані у країні НАТО. При цьому подібні інциденти вже фіксували серед американських службовців в інших європейських країнах. Серед постраждалих — переважно співробітники розвідки або дипломати, які працюють над повʼязаними із Росією питаннями, такими як кібербезпека і політичне втручання.
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Незабаром це отримало назву «гаванський синдром».
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Згодом постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У липні 2021 року США почали розслідувати можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів у Відні. У них також був «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.