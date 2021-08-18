Прокуратура передала до Міжнародного суду скаргу на незаконне переміщення кримських в’язнів

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Прокуратура Криму та правозахисні організації направили до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про факти вчинення воєнного злочину державою-окупантом та окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У повідомленні містяться відомості про злочини посадовців Росії проти кримських ув’язнених, які стали жертвами незаконного переміщення з окупованого Криму на територію РФ. Дані про ці злочини збиралися з грудня 2017 року до березня 2021 року. Слідчі і правозахисники зафіксували факти таких переміщень та встановили 275 нових жертв воєнного злочину.

«Загалом встановлено 464 громадянина України, які були незаконно переміщені для відбування покарання до РФ, відносно 189 осіб інформаційні повідомлення скеровувалися у 2016 та 2017 роках», — заявили в прокуратурі.

На національному рівні прокуратура автономії кваліфікує такі дії окупаційної влади як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), оскільки вони є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Прокуратура також пояснила, що пенітенціарні установи, куди переміщують ув’язнених, переважно розташовані далеко від півострова. «Це призводить до ряду негативних наслідків: розірвання зв’язків ув’язнених зі своїми сім’ями, загрози перебування їх у неналежних умовах, неможливості своєчасного отримання медичної допомоги, відсутності доступу до ефективних механізмів захисту їхніх прав», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вважають, що в комплексі усі ці дії держави-окупанта та її окупаційної адміністрації призводять до зміни демографічної ситуації на півострові, оскільки після відбуття покарання в РФ громадян депортують на материкову частину України із забороною вʼїзду на територію Росії та окупованого Криму. Це призводить до зміни складу населення півострова на користь громадян Росії й витіснення українського населення.