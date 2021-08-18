Уряд спростив правила вʼїзду для іноземців

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ВІктор Борисов / УНІАН

Іноземців до України будуть пускати і з підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу — раніше потрібен був повний курс. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 18 серпня.

Тому відтепер іноземцям потрібна довідка про вакцинацію принаймні однією дозою, або ПЛР-тест, або тест на антиген. Україна приймає усі вакцини, які схвалила Всесвітня організація охорони здоровʼя: Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson та AstraZeneca. Тим іноземцям, у кого є довідка про одужання від коронавірусу, дозволили не сидіти на самоізоляції.

Також має бути страхування, яке покриває витрати на лікування від коронавірусу.