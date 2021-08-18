Twitter тестує функцію маркування твітів, які поширюють дезінформацію
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Videvo
Компанія Twitter тестує нову функцію, яка має допомогти соціальній мережі посилити боротьбу з фейками.
Про це повідомляє пресслужба соцмережі.
Користувачі зможуть повідомляти про дезінформацію так само, як вони повідомляють про цькування — через меню у верхньому правому куті кожного твіту.
Така функція дозволить користувачам обрати, чи є твіт політичним або пов’язаним зі здоров’ям, чи потрапляє до іншої категорії.
Наразі оновлення доступні для більшості користувачів зі США, Австралії та Південної Кореї. Після завершення експерименту, який триватиме кілька місяців, компанія планує зробити нову функцію доступною в інших країнах.
Соцмережа Twitter співпрацюватиме з Associated Press і Reuters для більш швидкого надання достовірної інформації.
- Нещодавно компанія Twitter заплатила $3 500 українцю, аспіранту швейцарського університету EFPL Богдану Кулиничу за виявлений баг у роботі соцмережі. Він виявив, що алгоритм обрізки зображень Twitter надає перевагу молодим людям, струнким фігурам і світлішій шкірі.