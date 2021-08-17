Синоптики оголосили штормове попередження на 18 серпня: Більшість областей накриє негода

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У більшості областей України в середу, 18 серпня, очікується негода та зниження температури.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Завтра через територію України продовжить рух холодний атмосферний фронт, спричинюючи в певних областях складні погодні умови — подекуди значні грозові дощі, град і шквали», — розповіли в УГМЦ.

Так, у західних, північних, Вінницькій, а вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, подекуди значні грозові дощі, можливі град і шквали 15—20 м/с. На решті території, а вдень і в більшості західних областей без опадів, вітер південний із переходом на північно-західний 7—12 м/с.

У Києві 18 серпня теж очікуються гроза та шквалисте посилення вітру до 15—24 м/с. В області подекуди можливий град.

Температура вночі в західних областях становитиме +10...+15 °С, на решті території +15...+20 °С; удень у західних, більшості північних і Вінницькій областях +20...+25 °С, на решті території +27...+32 °С, на сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +34 °С.

За прогнозом синоптиків, до південно-східних регіонів фронт ще завтра не дістанеться, тож там буде ще доволі спекотно, але в четвер, 19 серпня, уже й вони відчують прохолоду.