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Шахтарям виплатили понад 653 мільйони гривень заборгованої зарплати

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Кримський Андрій / УНІАН

Держказначейство перерахувало на рахунки вугледобувних підприємств понад 653 мільйони гривень для виплати шахтарям боргів із зарплати.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«Протягом сьогоднішнього дня [17 серпня] всі кошти мають бути перераховані безпосередньо гірникам. Частина грошей була перерахована на картки вже вчора», — запевнили у міністерстві.

Як зазначається, кошти розподілять між підприємствами так:

Також у Міненерго розповіли, що кошти були виплачені завдяки розпорядженню Кабміну про перерозподіл видатків розвитку, передбачених на 2021 рік.

«Міністерство енергетики вважає пріоритетом плановий та системний підхід до організації роботи галузі, а в першу чергу, виконання зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств», — заявили в міністерстві.