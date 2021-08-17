Шахтарям виплатили понад 653 мільйони гривень заборгованої зарплати

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Кримський Андрій / УНІАН

Держказначейство перерахувало на рахунки вугледобувних підприємств понад 653 мільйони гривень для виплати шахтарям боргів із зарплати.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«Протягом сьогоднішнього дня [17 серпня] всі кошти мають бути перераховані безпосередньо гірникам. Частина грошей була перерахована на картки вже вчора», — запевнили у міністерстві.

Як зазначається, кошти розподілять між підприємствами так:

ДП «Львіввугілля» — 224 579,6 млн гривень;

ДП «Волиньвугілля» — 13 924,7 млн гривень;

АТ «Лисичанськвугілля» — 53 568 млн гривень;

ДП «Первомайськвугілля» — 112 965,8 млн гривень;

ДП «Торецьквугілля» — 23 711 млн гривень;

ДП «Селидіввугілля» — 58 650,8 млн гривень;

ДП «Мирноградвугілля» — 42 911,9 млн гривень;

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» — 60 832,1 млн гривень;

ДП «Шахтоправління «Південнодонбаське №1» — 40 449 млн гривень;

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» — 21 436,1 млн гривень.

Також у Міненерго розповіли, що кошти були виплачені завдяки розпорядженню Кабміну про перерозподіл видатків розвитку, передбачених на 2021 рік.

«Міністерство енергетики вважає пріоритетом плановий та системний підхід до організації роботи галузі, а в першу чергу, виконання зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств», — заявили в міністерстві.