У Японії помер «хрещений батько судоку» Макі Кадзі

Новини

У Японії помер видавець і популяризатор цифрових головоломок-судоку Макі Кадзі. Йому було 69 років, він помер від раку 10 серпня у своєму будинку.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву японського видавництва Nikoli.

«Пан Кадзі був відомий як«батько судоку» і глибоко шанований любителями головоломок у всьому світі», — йдеться в повідомленні компанії Nikoli.

Уже працюючи у видавництві Nikoli в середині 1980-х, Кадзі почав удосконалювати цифрову головоломку та раз на квартал випускати журнал із судоку. Від справ Кадзі відійшов тільки в липні 2021 року через тривалу хворобу.

За межами Японії судоку набули популярності близько 20 років тому, коли їх почали друкувати інші газети. За приблизними оцінками, зараз у світі близько 100 мільйонів людей регулярно розвʼязують ці головоломки.

Вважається, що в основі судоку лежить головоломка, винайдена швейцарським математиком XVIII століття Леонідом Ейлером, а Кадзі її популяризував і дав назву «судоку» — скорочення японської фрази «кожна цифра зустрічається тільки один раз».