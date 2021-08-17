У центрах масової вакцинації за щеплення від коронавірусу роздаватимуть квитки на концерт до Дня Незалежності

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Міністерство охорони здоров'я України

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про додатковий бонус для тих, хто вакцинується від коронавірусу на цьому тижні. Йдеться про квитки на концерт до Дня Незалежності на НСК «Олімпійський».

Про це урядовець заявив у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації, пунктах щеплення із середи, 18 серпня, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня», — зазначив міністр.

Ляшко рекомендує робити щеплення для отримання квитків у тих центрах, які розміщені біля місць найбільшого скупчення людей — у торговельно-розважальних центрах.

Окрім вакцинації, квитки на концерт, як і раніше, може отримати будь-яка людина за умови благодійного внеску на будь-яку суму.