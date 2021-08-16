Зеленський затвердив нову відзнаку — «Національна легенда України». Як вона виглядатиме?

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України».

Про це повідомляє Офіс глави держави.

Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї. Нагороду можуть отримати громадяни України та іноземці, а також особи без громадянства. Її вручатимуть за:

особисті заслуги у становленні незалежної України;

особисті заслуги у зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові;

вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоровʼя, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Пресслужба Офісу президента України