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Зеленський затвердив нову відзнаку — «Національна легенда України». Як вона виглядатиме?

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України».

Про це повідомляє Офіс глави держави.

Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї. Нагороду можуть отримати громадяни України та іноземці, а також особи без громадянства. Її вручатимуть за:

Пресслужба Офісу президента України