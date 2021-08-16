Оптимізм і ціни на сировину. Мінекономіки повідомило, що зростання української економіки перевищило 5%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністерство економічного розвитку заявило, що у другому кварталі цього року зростання ВВП сягнуло 5,4%.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

За розрахунками Мінекономіки, обсяг ВВП у першому півріччі цього року збільшився на 1,7 %, як порівняти з першою половиною минулого року.

За словами міністра економіки Олексія Любченка, головними чинниками зростання стали формування оптимістичних бізнес-настроїв завдяки пом’якшенню карантинних обмежень в економіці; підвищення цін на українську сировину на зовнішніх ринках, а також високий споживчий попит населення.