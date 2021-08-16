Вимагав $15 тисяч. Декана харківського вишу затримали на хабарі за вступ до аспірантури

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Харкові декана факультету одного з вишів викрили на хабарі за сприяння у вступі до аспірантури.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, декан вимагав $15 тисяч за вступ до одного з національних наукових центрів. Також з’ясувалося, що хабар потрібно було розділити: $7 500 надати якнайшвидше перед вступом, а решту — безпосередньо перед захистом дисертації.

Як зазначається, першу частину хабара ($3 500) декан отримав 29 липня, під час передавання другої частини ($4 тисяч) 16 серпня його затримали.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводять слідче й оперативне управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними ЗМІ, йдеться про декана Харківського національного університету внутрішніх справ — полковника поліції Олександра Музичука.