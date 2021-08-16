СБУ затримала в Херсонській області ідейного агента російської воєнної розвідки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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СБУ
У Херсонській області Служба безпеки України викрила агента російської воєнної розвідки. Він співпрацював з нею з ідеологічних міркувань.
Про це СБУ повідомила 16 серпня.
Затриманий — місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР. За завданням російських кураторів він:
- збирав відомості про схему охорони й облаштування одного зі стратегічних об’єктів регіону;
- ідентифіковував представників спеціальних служб України;
- передавав дані про громадян, які могли б стати потенційними агентами.
Отриману інформацію він передавав прихованими каналами зв’язку. Під час обшуків у чоловіка вилучили ці самі засоби зв’язку, листування з інструкціями, а також зброю з набоями та вибухівку.
Пенсіонеру повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, його відправили до СІЗО.
- Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, зокрема підрив співробітника СБУ.