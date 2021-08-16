Суд у Ростові відправив до колонії чотирьох кримських татар. Вони отримали терміни від 12 до 18 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Крымская солидарность / Facebook
У Росії в місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив чотирьох кримських татар, обвинувачуваних у справі Алуштинської групи «Хізб ут-Тахрір». Вони отримали терміни від 12 до 18 років.
Про це повідомляє видання «Ґрати» в понеділок, 16 серпня.
Викладача арабської мови і підприємця Ельдара Кантімірова суд засудив до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, колишнього голову релігійної громади «Алушта» Ленура Халілова — до 18 років. Охоронець мечеті цієї ж громади Руслан Месутов проведе у колонії 18 років. Імама мечеті села Малоріченське Руслана Нагаєва засудили до 13 років.
Крім того, суд призначив кожному по року обмеження волі після відбування основного покарання.
За версією слідства, вони організували осередок ісламської партії «Хізб-ут Тахрір», проводили збори членів партії, «на яких планували роботи та вербували нових учасників». Як докази в суді представили аудіозаписи зборів за їх участі, які записали таємно, а також свідчення засекречених свідків і співробітників ФСБ.
Халілова і Месутова звинуватили у створенні осередку терористичної організації, Кантімірова і Нагаєва — в участі в діяльності терористичної організації. Усі підсудні заперечують причетність до терористичної та будь-якої насильницької діяльності.
- В анексованому Криму російська влада хоче відкрити «центр реабілітації», щоб «духовно перевиховати» кримських татар і мусульман, нібито причетних до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».