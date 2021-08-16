Суд у Ростові відправив до колонії чотирьох кримських татар. Вони отримали терміни від 12 до 18 років

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Крымская солидарность / Facebook

У Росії в місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив чотирьох кримських татар, обвинувачуваних у справі Алуштинської групи «Хізб ут-Тахрір». Вони отримали терміни від 12 до 18 років.

Про це повідомляє видання «Ґрати» в понеділок, 16 серпня.

Викладача арабської мови і підприємця Ельдара Кантімірова суд засудив до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, колишнього голову релігійної громади «Алушта» Ленура Халілова — до 18 років. Охоронець мечеті цієї ж громади Руслан Месутов проведе у колонії 18 років. Імама мечеті села Малоріченське Руслана Нагаєва засудили до 13 років.

Крім того, суд призначив кожному по року обмеження волі після відбування основного покарання.

Крымская солидарность / Facebook

За версією слідства, вони організували осередок ісламської партії «Хізб-ут Тахрір», проводили збори членів партії, «на яких планували роботи та вербували нових учасників». Як докази в суді представили аудіозаписи зборів за їх участі, які записали таємно, а також свідчення засекречених свідків і співробітників ФСБ.

Халілова і Месутова звинуватили у створенні осередку терористичної організації, Кантімірова і Нагаєва — в участі в діяльності терористичної організації. Усі підсудні заперечують причетність до терористичної та будь-якої насильницької діяльності.