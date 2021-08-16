Поліція вивчає записи з відеокамер, які зафіксували загибель мера Кривого Рогу Павлова

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Facebook / Константин Павлов

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова розслідується за трьома версіями: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Не відкидається і версія доведення до самогубства.

Про це на брифінгу заявив глава ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

Як зазначають правоохоронці, на тілі загиблого виявили одне поранення з карабіну «Сайга». Вилучену зброю направили на комплексну експертизу. Експерти визначили, що смерть настала приблизно між 6:30—7:00 ранку 15 серпня.

Слідчі Національної поліції наразі аналізують записи камер відеоспостереження з місця загибелі мера.

«Було виконано детальний огляд місця події. Здійснюється аналіз камер відеоспостереження. Інформація, яка містилася на сервері, сьогодні обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, триває детальний аналіз», — сказав Щадило.

Йдеться про відео, яке зʼявилося в інтернеті з камер спостереження, розташованих у будинку чиновника.

На кадрах видно, що мер Кривого Рогу ходить по коридору, у нього в руках карабін, при цьому Павлов із кимось листується телефоном.

Після цього йде запис з іншої камери відеоспостереження, на якій показано ґанок будинку, де загинув Павлов. Раптово з хати вибігає кішка, яка, очевидно, злякалася звуку пострілу, тварина тікає геть від будинку.

При цьому в середині відео, судячи з часу, вирізаний якийсь фрагмент. Також незрозуміло, чому змінився ракурс зйомки та немає безпосередньо моменту пострілу.

Також одяг на Костянтині Павлову на різних кадрах має різний вигляд.

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, у селі Вільне Дніпропетровської області був знайдений мертвим 48-річний мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Чоловік помер на веранді власного будинку, на його тілі виявили вогнепальне поранення.

Керівник Дніпропетровської обласної ОДА Валентин Резніченко повідомив, що після огляду тіла попередньою причиною смерті Костянтина Павлова названо самогубство.