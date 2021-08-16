В Україні за неділю — 417 нових хворих на коронавірус, однак шпиталізованих більше

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В Україні за добу неділі, 15 серпня, коронавірус виявили у 417 людей, однак шпиталізували 433.

Про це вранці 16 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих виявили у місті Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Також за минулу добу 14 людей померли, а одужали 248. Загалом з початку пандемії і станом на 16 серпня коронавірус в Україні виявили у 2 266 329 людей, померли 53 266, а одужали 2 197 075.

Що стосується вакцинації, то за добу 15 серпня зробили 51 068 щеплень. Загалом з початку кампанії в Україні прищепили 4 722 695 людей, обидві дози отримали 2 738 073 українця.