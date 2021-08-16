Премʼєр Канади Трюдо призначив позачергові парламентські вибори

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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив на 20 вересня дострокові парламентські вибори — приблизно на два роки раніше запланованого терміну (жовтня 2023 року). Про це повідомляє BBC.

У неділю, 15 серпня, Трюдо відвідав генерал-губернатора Канади Мері Саймон (представника королеви, глави Канади) — і попросив її розпустити парламент. Він пояснив, що вибори необхідні, щоб виборці мали право голосу на шляху вперед у «вирішальний момент».

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Навіщо це потрібно Трюдо? Associated Press пояснює, що таким чином премʼєр намагається отримати вигоду з того, що Канада є однією з найбільш вакцинованих країн у світі (там повністю імунізували 63,9% населення). Трюдо прагне отримати більшість місць у парламенті, оскільки 2 роки тому на виборах його Ліберальна партія не отримала більшості, тому зараз змушена покладатися на опозицію в ухваленні законів.

Згідно з опитуванням, близько 46% канадців заявили, що, на їхню думку, країна рухається у правильному напрямку — це найвищий показник за останні пʼять років. Ймовірно, у передвиборчій кампанії буде переважати тема боротьби з коронавірусом. Зазначимо, що у Канаді від коронавірусу померли понад 25 тисяч людей, але у країні справи йдуть краще, ніж у інших країнах, наприклад у США. Рівень захворюваності залишається нижчим за пік минулої зими. Поставки вакцин збільшилися, і тепер в Канаді один з найвищих рівнів вакцинації у світі. Економіка потроху відновлюється, і провінції обережно відновлюють роботу.

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Що стосується думки опозиції про ці вибори, то лідер Нової демократичної партії Джагмен Сінгх сказав, що з боку Трюдо це «егоїстично» — оголошувати вибори в умовах пандемії. Лідер консерваторів Ерін ОʼТул теж сумнівається у доречності цих виборів, «оскільки Канаду накриває четверта хвиля пандемії COVID-19». Ліберали, однак, стверджують, що канадці заслуговують можливості оцінити те, як уряд дає раду кризі, а також вирішити, чи згодні вони з їх планом відновлення економіки після пандемії.

Трюдо, син покійного премʼєр-міністра лібералів Пʼєра Трюдо, став другим наймолодшим премʼєр-міністром в історії Канади. Вперше його обрали на цю посаду у 2015 році. Його перемога поклала кінець майже 10-річному правлінню Консервативної партії в Канаді. Його батько обіймав посаду премʼєр-міністра з 1968 по 1984 рік з короткою перервою.