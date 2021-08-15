Смерть мера Кривого Рогу: Зеленський заслухає доповідь керівників правоохоронних органів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що буде контролювати хід розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова і вже в цей понеділок, 16 серпня, заслухає доповідь керівників правоохоронних органів.

Про це йдеться у заяві Зеленського, опублікованій в Facebook.

«Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу [...]. Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою», — сказано в заяві.