У Києві 23 та 24 серпня не працюватимуть пункти вакцинації
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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International Monetary Fund / Flickr
У Києві у зв’язку з відзначенням Дня Незалежності 23 та 24 серпня (понеділок і вівторок) не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти в медичних закладах.
Про це 15 серпня попередила Київська міська державна адміністрація.
Натомість киянам, насамперед тим, хто в зазначені дати має пройти ревакцинацію, рекомендують щепитися другою дозою вакцини раніше (21—22 серпня) або вже з 25 серпня. Ось перелік пунктів вакцинації в Києві.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
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