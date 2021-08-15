У Києві 23 та 24 серпня не працюватимуть пункти вакцинації

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International Monetary Fund / Flickr

У Києві у зв’язку з відзначенням Дня Незалежності 23 та 24 серпня (понеділок і вівторок) не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) та вакцинальні пункти в медичних закладах.

Про це 15 серпня попередила Київська міська державна адміністрація.

Натомість киянам, насамперед тим, хто в зазначені дати має пройти ревакцинацію, рекомендують щепитися другою дозою вакцини раніше (21—22 серпня) або вже з 25 серпня. Ось перелік пунктів вакцинації в Києві.