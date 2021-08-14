У Японії через проливні дощі понад мільйону людей наказали покинути домівки

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У Японії через проливні дощі понад мільйон людей отримали наказ покинути свої будинки. Про це повідомляє BBC.

Попередження про сильні дощі випустили в кількох префектурах, включно з Фукуокою та Хіросімою.

Через проливні дощі у префектурі Нагасакі стався зсув ґрунту: одна жінка загинула, а її чоловік з дочкою вважаються зниклими безвісти. До цього регіону направили понад 150 військовослужбовців, поліцейських і пожежних. Вони шукають зниклих безвісти жителів, спостерігають за можливими подальшими зсувами, поки триває сильний дощ.

Найбільше постраждав захід країни, але найближчими днями сильні зливи очікуються й на решті території. Метеорологи називають такі опади «безпрецедентними».