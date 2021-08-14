В Україні за добу виявили понад тисячу нових хворих на ковід. Вакцинували від нього понад 160 тисяч людей

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за добу 13 серпня виявили 1 353 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 161 792 людини.

Про це вранці 14 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.

Також за минулу добу 791 людина одужала, 21 померла, а 641 шпиталізували. Загалом з початку пандемії і станом на 14 серпня в Україні виявили 2 265 217 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 238 людей, а одужали 2 196 589.

Що стосується вакцинації, то за добу 13 серпня зробили 161 792 щеплення. Всього з початку кампанії в Україні імунізували 4 644 649 людей: з них обидві дози отримали 2 688 903 людей.

Нагадаємо, що в Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта». Станом на 12 серпня зафіксували 300 випадків, МОЗ закликає вакцинуватись, адже цей штам більш смертоносний.