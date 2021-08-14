В Україні за добу виявили понад тисячу нових хворих на ковід. Вакцинували від нього понад 160 тисяч людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за добу 13 серпня виявили 1 353 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 161 792 людини.
Про це вранці 14 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у місті Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.
Також за минулу добу 791 людина одужала, 21 померла, а 641 шпиталізували. Загалом з початку пандемії і станом на 14 серпня в Україні виявили 2 265 217 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 238 людей, а одужали 2 196 589.
Що стосується вакцинації, то за добу 13 серпня зробили 161 792 щеплення. Всього з початку кампанії в Україні імунізували 4 644 649 людей: з них обидві дози отримали 2 688 903 людей.
Нагадаємо, що в Україні зростає кількість випадків захворювання штамом коронавірусу «Дельта». Станом на 12 серпня зафіксували 300 випадків, МОЗ закликає вакцинуватись, адже цей штам більш смертоносний.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.