Штаб ООС: ​Російські найманці обстріляли Невельське з гранатометів і кулеметів

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Facebook / Операція об'єднаних сил

Підтримувані Росією бойовики упродовж доби один раз відкрили вогонь на Донбасі в бік позицій українських військових.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.

Також піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували на Донбасі понад 11 гектарів території та передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, за даними розвідки Міноборони, командування Збройних сил Росії нарощує бойові спроможності в ОРДЛО.