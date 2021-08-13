Меркель перед візитом до Києва відвідає Росію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Florian Gaertner / Contributor / Getty
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель за два дні до візиту в Київ відвідає Росію. Її візит призначено на 20 серпня.
Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта.
Меркель приїде в Москву. Там у неї запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. «Подробиці програми ми повідомимо вам на початку наступного тижня», — сказав представник уряду.
- 22 серпня у Меркель заплановано візит до Києва для зустрічі Володимиром Зеленським. На ній обговорюватимуться гарантії Німеччини у разі запуску газопроводу «Північний потік — 2», а також війну в Донбасі. Раніше президент України Володимир Зеленський в Берліні наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».
- На 24 серпня заплановано перший саміт «Кримської платформи», участь в ньому візьмуть майже 40 країн. Чи буде на ньому Меркель — поки невідомо.