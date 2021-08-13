Меркель перед візитом до Києва відвідає Росію

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Florian Gaertner / Contributor / Getty

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель за два дні до візиту в Київ відвідає Росію. Її візит призначено на 20 серпня.

Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта.

Меркель приїде в Москву. Там у неї запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. «Подробиці програми ми повідомимо вам на початку наступного тижня», — сказав представник уряду.