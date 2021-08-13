Всі лісові пожежі в Греції взяті під контроль. Українські рятувальники продовжують роботу

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Всі лісові пожежі в Греції, які палають більше тижня і викликали найсерйознішу екологічну катастрофу в країні за останні десятиліття, взяті під контроль.

Про це повідомила пожежна служба Греції, передає AFP.

Станом на ранок 13 серпня рятувальники продовжують гасити окремі осередки в районі Аркадії на півострові Пелопоннесі і на острові Евія. Дощ і спад температури допомогли гасінню, але бригади залишаються напоготові на випадок можливих нових загорянь — на вихідних очікуються сильні вітри.

На місці також залишаються бригади українських рятувальників і пожежників з Румунії, Молдови, Польщі, Словаччини та Сербії. Український загін працює поблизу населених пунктів Елініка і Каматріадес.