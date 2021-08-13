Всі лісові пожежі в Греції взяті під контроль. Українські рятувальники продовжують роботу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Всі лісові пожежі в Греції, які палають більше тижня і викликали найсерйознішу екологічну катастрофу в країні за останні десятиліття, взяті під контроль.
Про це повідомила пожежна служба Греції, передає AFP.
Станом на ранок 13 серпня рятувальники продовжують гасити окремі осередки в районі Аркадії на півострові Пелопоннесі і на острові Евія. Дощ і спад температури допомогли гасінню, але бригади залишаються напоготові на випадок можливих нових загорянь — на вихідних очікуються сильні вітри.
На місці також залишаються бригади українських рятувальників і пожежників з Румунії, Молдови, Польщі, Словаччини та Сербії. Український загін працює поблизу населених пунктів Елініка і Каматріадес.
- У Греції лісові пожежі вирують з 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін в районі населених пунктів Стаматі і Родополіс. Вогонь пошкодив сотні будинків і автомобілів. У лікарні потрапили десятки людей, а двоє загинули. Евакуювати довелося тисячі людей.
- 6 серпня Україна відправила до Греції загін пожежників. Після цього в країні було зафіксовано понад 600 осередків загоряння. Вогонь випалив понад 120 тисяч гектарів територій.