Amazon переносить зйомки серіалу «Володар перснів» з Нової Зеландії до Британії. Студія втратить пільги
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кіностудія Amazon Studios переносить зйомки другого сезону серіалу «Володар перснів» з Нової Зеландії до Великої Британії.
Про це пише ВВС.
Компанія заявила, що таким чином розширює виробничі майданчики і зміцнює свою присутність у Великій Британії.
Віцепрезидент і співкерівник телекомпанії Amazon Studios Вернон Сандерс подякував «народу і уряду Нової Зеландії за їхню гостинність і відданість справі, а також за надання серіалу «Володар перснів» неймовірного місця». Саме в Новій Зеландії були зняті оскароносні трилогії режисера Пітера Джексона «Володар перснів» і «Хоббіт».
Міністр економічного та регіонального розвитку Нової Зеландії Стюарт Неш висловив розчарування. Amazon Studios отримувала знижку в 25% від уряду на всі виробничі витрати.
«Нас сповістили про те, що постпродакшн першого сезону продовжиться в Новій Зеландії до червня 2022 року, однак другий сезон буде знятий у Великій Британії. Меморандум про взаєморозуміння, підписаний урядом Нової Зеландії і Amazon Studios, більше не буде діяти», — сказав міністр, додавши, що Amazon Studios за перший сезон за умовами меморандуму отримає $92,2 млн компенсації.
- У 2017 році Amazon Studios купила за $250 млн права на франшизу «Володар перснів» і розпочала роботу над серіалом. Зйомки першого сезону обійшлися в $465 млн, що робить серіал найдорожчим телешоу в світі. Премʼєра телесеріалу відбудеться 2 вересня 2022 року на Prime Video більш ніж в 240 країнах світу. Напередодні студія показала перший кадр із серіалу.