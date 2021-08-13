Amazon переносить зйомки серіалу «Володар перснів» з Нової Зеландії до Британії. Студія втратить пільги

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Кіностудія Amazon Studios переносить зйомки другого сезону серіалу «Володар перснів» з Нової Зеландії до Великої Британії.

Про це пише ВВС.

Компанія заявила, що таким чином розширює виробничі майданчики і зміцнює свою присутність у Великій Британії.

Віцепрезидент і співкерівник телекомпанії Amazon Studios Вернон Сандерс подякував «народу і уряду Нової Зеландії за їхню гостинність і відданість справі, а також за надання серіалу «Володар перснів» неймовірного місця». Саме в Новій Зеландії були зняті оскароносні трилогії режисера Пітера Джексона «Володар перснів» і «Хоббіт».

Міністр економічного та регіонального розвитку Нової Зеландії Стюарт Неш висловив розчарування. Amazon Studios отримувала знижку в 25% від уряду на всі виробничі витрати.

«Нас сповістили про те, що постпродакшн першого сезону продовжиться в Новій Зеландії до червня 2022 року, однак другий сезон буде знятий у Великій Британії. Меморандум про взаєморозуміння, підписаний урядом Нової Зеландії і Amazon Studios, більше не буде діяти», — сказав міністр, додавши, що Amazon Studios за перший сезон за умовами меморандуму отримає $92,2 млн компенсації.