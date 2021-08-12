Посли Росії та Великої Британії відтворили фото Тегеранської конференції 1943 року. Їх викликали до МЗС Ірану

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Посольство Росії в Ірані виклало в Twitter фото свого й британського послів у Тегерані, що спровокувало політичний скандал.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Фотографія повторила відомий знімок лідерів держав СРСР, США та Великої Британії Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта та Вінстона Черчилля на конференції в Тегерані в 1943 році.

Посли Леван Джагарян та Саймон Шеркліфф у четвер були викликані до МЗС Ірану, де колишній та майбутній міністри закордонних справ Джавад Заріф й Хосейн Амірабдолахян висловили їм свою різко негативну реакцію.

Заріф назвав фото «недоречним», а його наступник Амірабдолахян — недипломатичним актом, який зневажає національну гордість іранців. Обидва посли, зі свого боку, запевнили, що не мали поганих намірів і викладена фотографія не мала на меті продемонструвати неповагу до іранців.

Видання пояснює, що для Ірану Тегеранська конференція 1943 року стала приниженням, оскільки США, Велика Британія та СРСР фактично змусили його стати ареною для обговорення цілей, які не мали до нього жодного відношення. Іран сприйняв цю конференцію як зневажання своєї незалежності й суверенітету, до того ж перська монархія більше симпатизувала нацистам, ніж союзникам. Зазначається, що Тегеранська конференція є для Ірану сторінкою історії, про яку він воліє не згадувати.