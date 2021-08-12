Мессі зароблятиме на продажу клубної криптовалюти «ПСЖ». Завдяки трансферу її вартість значно зросла
- Автор:
- Олег Панфілович
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
У контракт аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з французьким клубом «Парі Сен-Жермен» включили пункт про отримання відсотку від продажу власної криптовалюти $PSG Fan Token.
Про це пише Reuters.
«Ця ініціатива ще раз позиціонує «Парі Сен-Жермен» як один з найбільш інноваційних і авангардних спортивних брендів у всьому світі», — йдеться в заяві клубу. Скільки саме отримуватиме футболіст — не повідомляється.
За даними ЗМІ, клуб поширює власні токени через платформу Socios.com. На фоні новин про трансфер Мессі курс $PSG Fan Token підскочив більш ніж на 130%. Його вартість перевищила рекордну позначку у $60. Зараз вартість токену опустилася до $40.
- 11 серпня Ліонель Мессі офіційно став гравцем французького клубу «Парі Сен-Жермен».
- 5 серпня стало відомо, що аргентинський футболіст і один з найкращих гравців світу Ліонель Мессі офіційно пішов із «Барселони». Президент клубу Жоан Лапорта пояснив це тим, що клуб з фінансових причин не може дозволити собі продовжити контракт із Мессі.
- Улітку 2020 року аргентинець вже хотів покинути клуб. Він посилався на пункт в особистому контракті. Керівництво клубу вирішило, що футболіст не може піти безкоштовно, оскільки він повідомив про відхід, порушуючи пункт договору, термін дії якого нібито закінчився ще 30 травня. «Барселона» була готова відпустити гравця, але за рекордну суму — понад €222 мільйони.