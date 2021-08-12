Мессі зароблятиме на продажу клубної криптовалюти «ПСЖ». Завдяки трансферу її вартість значно зросла

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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

У контракт аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з французьким клубом «Парі Сен-Жермен» включили пункт про отримання відсотку від продажу власної криптовалюти $PSG Fan Token.

Про це пише Reuters.

«Ця ініціатива ще раз позиціонує «Парі Сен-Жермен» як один з найбільш інноваційних і авангардних спортивних брендів у всьому світі», — йдеться в заяві клубу. Скільки саме отримуватиме футболіст — не повідомляється.

За даними ЗМІ, клуб поширює власні токени через платформу Socios.com. На фоні новин про трансфер Мессі курс $PSG Fan Token підскочив більш ніж на 130%. Його вартість перевищила рекордну позначку у $60. Зараз вартість токену опустилася до $40.