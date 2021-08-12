АМКУ оштрафував на 45 мільйонів гривень три компанії за тендерну змову на ремонті доріг

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Віталій Тараненко / УНІАН

Антимонопольний комітет оштрафував на 45 мільйонів гривень три компанії за змову на торгах щодо утримання та ремонту доріг.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Компанії «Спільне українсько-австрійське підприємство «Інтервіас Україна», «Вінницький облавтодор» і «Шляхбуд» умисно спотворили результати торгів з визначення підприємства, яке ремонтуватиме дороги у Вінницькій області.

Ці торги відбулися у 2019 році. Їхнім замовником була Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. Очікувана вартість закупівлі становила 50 мільйонів гривень. Переможцем у процедурі закупівлі стала компанія «Інтервіас Україна». АМКУ зʼясувало, що згадані підприємства узгодили між собою умови участі в тендері, відтак конкуренцію між ними було усунуто. Окрім штрафу, згаданим компаніям на 3 роки забороняється брати участь у торгах.