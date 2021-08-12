Збирав дані про зброю в зоні ООС: в СБУ заявили про затримання агента російського ГРУ

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СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. За цю «роботу» він отримував грошову винагороду», — йдеться в повідомленні.

Агент збирав інформацію про новітні зразки зброї та військової техніки, які використовуються на Донбасі, про місця дислокації військових, кількість особового складу тощо.

Його затримали під час передачі чергових відомостей представникам російських спецслужб. Агенту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд вже заарештував його. Вирішується питання про оголошення йому підозри у шпигунстві.